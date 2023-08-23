Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона: детали удара

Две управляемые авиабомбы российские захватчики сбросили с самолетов около 4 часов утра. Есть пострадавшие и разрушения.
Российские оккупанты в ночь на среду, 23 августа, нанесли авиаудар по Херсону. Около 04:00 они сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram. Он отметил, что в результате авианалета врага пострадали шесть человек.
"В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим врачи оказали помощь на месте", – рассказал Прокудин.
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