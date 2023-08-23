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Запутался в руках и потерял часы: Путин опозорился курьезным случаем

Алёна Воронина
23 августа 2023, 08:24 обновлено 23 августа, 08:31
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Российский диктатор вел себя очень нервно и забыл, куда он сам девал свои часы. Растерянность Путина попала на видео.
Владимир Путин
Путин оконфузился курьезным случаем с часами/ коллаж: Главред, фото: скрин

Диктатор РФ Владимир Путин довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

Путин оконфузился, забыв, куда он сам девал собственные часы. Курьезная ситуация попала на видео, которое появилось в сети.

В видеоролике видно, что российский диктатор во время выступления на заседании самопроизвольно снял часы со своей левой руки. Потом эти же часы оказались на его правой руке.

видео дня

Но глава Кремля совсем забыл, куда же он девал свои часы. Поэтому потом он пытался посмотреть, который сейчас час, безрезультатно вглядываясь в запястье своей левой руки. При этом на лице диктатора явно читается удивление и вопрос, куда же делся его аксессуар.

В то же время Путин даже не додумался посмотреть на свою правую руку, где в то время находились часы.

Путин и времена
Путин оконфузился курьезным случаем с часами/ скрин

Смотрите видео о том, как Путин потерял свои часы:

Курьезные случаи с Путиным

Напомним, это уже не впервые российский диктатор позорит себя странными поступками или заявлениями. Так, в мае этого года Путин опозорился на весь мир, стоя над картой 400-летней давности, где ищет Украину. Зорькин принес Путину карты середины XVII века времен Людовика XIV, где диктатор начал искать Украину.

Также в июне после провала ракетной атаки Путин опозорился ложью об "уничтожении" ЗРК Patriot. Президент страны-агрессора Владимир Путин опозорился заявлением о том, что оккупанты якобы уничтожили в Украине аж 5 комплексов ПВО Patriot, при этом известно о том, что ВСУ пока располагают только двумя батареями американских ЗРК.

Кроме этого, в июле этого года Путин опозорился, поздравив уничтоженных оккупантов. Когда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с главой Кремля рассказывал о погибших захватчиках, Путин сказал "привет им всем передавайте".

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