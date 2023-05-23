"Два старика": Путин опозорился на весь мир стоя над картой 400-летней давности, где ищет Украину

Зорькин принес Путину карты середины XVII века времен Людовика XIV, где диктатор начал искать Украину.

https://glavred.info/world/dva-starika-putin-opozorilsya-na-ves-mir-stoya-nad-kartoy-400-letney-davnosti-gde-ishchet-ukrainu-10472542.html Ссылка скопирована

Путин ищет Украину на карте 400-летней давности / Коллаж Главред, фото скриншот

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 23 мая, опозорился на весь мир. Он встретился с председателем Конституционного суда страны-агрессора России Валерием Зорькиным.

Зорькин принес Путину карты середины XVII века времен Людовика XIV. Там они вдвоем на карте начали искать Украину, после чего Путины выдал: "Никакой Украины не было в истории человечества" до СССР.

"Там нет Украины", — сказал Зорькин. — "Есть в двух местах край — край Речь Посполитой и край Казакии. И больше царство Российское".

видео дня

Путин при этом добавил, что эти земли потом "попросились" в состав Московского царства.

Судя по всему, речь идет о копии "глобуса Колонелли" 1692 года - периода, когда украинское государство Гетьманщина после периода Руины было уже окончательно поглощено Московией.

Путин и Зорькин ищут Украину на карте 400-летней давности / скриншот

Смотрите видео, как Путину показывают карту, где нет Украины

Реакция соцсети на позор Путина и Зорькина

"Два старика, Путин и Зорькин, стоят над картой 400-летней давности и бормочут, что тогда не было Украины. 400 лет назад не было ни Израиля, ни США, ни Канады, ни Австралии, ни Бразилии, ни Аргентины, ни Германии. Тупые несменяемые маразматики", - пишут в соцсети.

"Какой-то холуй принес Путину старую карту 17 века, на которой нет Украины. Ментально застрявший в 17 веке дед заметно оживился. Видно что ненависть к украинцам у него приобрела маниакальный характер. Сам сделать с Украиной ничего не может - ну хоть на старую карту можно", - написал журналист Денис Казанский.

Путин и заявление об Украине

Напомним, у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине. Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры. РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объектами критически важной инфраструктуры и атаковать их.

Лукашенко уклоняется от прямой войны с Украиной. Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит". В Беларуси большинство людей обрадуются, если Александр Лукашенко потеряет власть в стране, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Читайте также: