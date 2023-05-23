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Обращайтесь в ФСБ: у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине

Алексей Тесля
23 мая 2023, 13:49 обновлено 23 мая, 14:17
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Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.
Песков
Дмитрий Песков прокомментировал рейд РДК и Легиона / УНИАН, Скриншот

Спикер президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал продолжающиеся в Белгородской области активные боевые действия с участием добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов.

Отвечая на вопрос о действиях групп российских ополченцев в Белгородской области, он заявил, что "это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий". Заявление кремлевского горлопана цитируют пропагандисты РФ.

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее. После того как они выяснят, тогда уже можно будет им задавать вопросы", - ответил Песков на вопрос о том, известно ли, сколько людей проникло на территорию Белгородской области и сколько ещё остается.

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Пескова также откровенно поставил в тупик вопрос о том, почему "зачистка" Белгородской области от нападавших продолжается уже больше суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ.

Рейд добровольцев в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия.

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

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Дмитрий Песков Легион Свобода России Белгородская область
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