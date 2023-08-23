Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов

Силы обороны Украины ликвидировали российского полковника Владимира Кочеткова.

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ВСУ ликвидировали Владимира Кочеткова / Коллаж: Главред, Фото: @Shtirlitz53, Радио Свобода

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об успешных действиях украинских защитников рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Детали он обнародовал в соцсети Х.

По данным украинского военного, Силы обороны Украины ликвидировали российского полковника Владимира Кочеткова.

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Штефан отметил: "Успешно демобилизован - командир полка полковник Владимир Кочетков. Смерть врагам".

При этом "Штирлиц" также опубликовал фото уничтоженного вражеского офицера.

Добавим, что Кочетков был командиром казанского полка мобилизованных оккупантов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантов. В Украине ликвидирован командир батальона РФ подполковник Иван Кардашов.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

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