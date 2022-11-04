Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантов

Иван Кардашов уничтожен в Украине / @666_mancer

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

По его данным, ликвидированным офицером-рашистом оказался подполковник российской армии Иван Кардашов.

Отмечается, что он был родом из посёлка Ивня Белгородской области РФ.

"Командир батальона подполковник Иван Кардашов из посёлка Ивня Белгородской обл. был мужчиной (вероятно) и 20/10/22 умер в СВОВУ при неизвестных обстоятельствах", — резюмировал Necro Mancer.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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