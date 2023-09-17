Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

Страна-оккупант Россия на Бахмутском направлении сосредоточила 52 тысячи оккупантов и сотни единиц военной техники. На всем Восточном направлении 150 тысяч российских войск и тысячи единиц техники. Потери врага превышают украинские в 7-8 раз, что противоречит военной логике и науке. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские оккупанты концентрируют значительные силы на Бахмутском направлении.
"52 тысячи личного состава и около 274 танков они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - отметил Евлаш.видео дня
По его словам, всего на Востоке у оккупантов 150 тысяч войск и тысячи единиц военной техники.
"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка", - добавил представитель ВСУ.
Также Илья Евлаш подчеркнул, что потери вражеских оккупационных войск в 7-8 раз выше украинских, и это "противоречит любой военной логике и науке".
Ситуация на Бахмутском направлении
ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом, сообщил Генеральный штаб в своей сводке 15 сентября. Украинские войска продолжили свое наступление в районе Клещеевки, где достигли частичных успехов.
В Институте изучения войны рассказали, что ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается. 3-я Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ "полностью уничтожила" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш сказал, что ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Украинские силы обороны добились успехов в районе нескольких населенных пунктов.
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