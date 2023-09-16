ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

Украинские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери российской живой силе.

https://glavred.info/ukraine/vsu-osvobodili-andreevku-situaciya-dlya-rf-k-yugu-ot-bahmuta-uhudshaetsya-isw-10501084.html Ссылка скопирована

После освобождения Андреевки для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины освободили Андреевку и продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Тем временем для российских оккупационных войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли частичного успеха вблизи Клещеевки, напомнили в ISW.

15 сентября украинская 3 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав освободил Андреевку и "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после того, как окружили их.

видео дня

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская 3 десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

Российские военные признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.

В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.

После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.

Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.

Третья отдельная штурмовая бригада, которая освободила населенный пункт Андреевка в Донецкой области, рассказала подробности боев за населенный пункт. По словам военных, 72 омсбр РФ была полностью разбита.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.