'Процесс серьезно сдвинулся с места': Игнат об обучении украинских пилотов на F-16

География государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается, сообщил представитель Воздушных сил.

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Украинские военные учатся на F-16 / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 серьезно сдвинулся с места.

"Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы. Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории. Лишь могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики обучаются и проходят подготовку", - пояснил Игнат в телемарафоне "Єдині новини".

Игнат подчеркнул, что дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. Он также добавил, что география государств, которые приобщаются к авиационной коалиции, увеличивается.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что эксперт назвал задачу F-16 во время контрнаступления ВСУ. Основное различие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам, а истребитель-бомбардировщик уничтожает вражескую логистику.

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца. Пилоты прибудут на базу ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, к октябрю. Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка.

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