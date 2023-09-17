Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак – разведка Британии

Российская оккупационная армия укрепляет оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
Оккупированный город расположен всего в 6 километрах от нынешней линии фронта. Вокруг Токмака захватчики устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в своей сводке.
Также отмечается, что оккупанты роют окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.
"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – считает британская разведка.
В разведке Великобритании говорят, что такое укрепление обороны города может свидетельствовать, что страна-агрессор Россия всё более обеспокоена тем, что украинские военные осуществили тактическое проникновение через первую линию обороны захватчиков на севере Запорожской области. Первая линия обороны оккупантов была основной.
Война в Украине
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что приоритетом для РФ является Запорожское направление, туда перебрасывают элитные войска. Оккупанты передислоцировали часть элитных формирований из-под Бахмута в Запорожскую область, потому что испугались продвижения украинских военных на этом направлении.
ВСУ сделали брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает сил. Войскам агрессора России не хватает сил и средств для поддержки своей "оборонительной" линии на юге, считают аналитики Института изучения войны.
Напомним, оккупанты атаковали Харьков в ночь на воскресенье, 17 сентября. 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие. После попадания ракет в здания предприятия разгорелся пожар, сообщает глава ОВА.
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