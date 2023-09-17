Оккупанты атаковали Харьков: 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие

После попадания ракет в здание предприятия разгорелся пожар, сообщает глава ОВА.

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В Харькове ракеты попали в предприятие/ фото иллюстративное, коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 17 сентября, совершили ракетный удар по Харькову.

В результате атаки было попадание вражеских ракет по зданию гражданского предприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Прошлой ночью, около 00:30, враг нанес ракетный удар по г. Харьков. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С-300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар", – говорится в сообщении. видео дня

Также Синегубов отметил, что оккупанты за прошедшие сутки еще раз били по Харькову – в 11:10 16 сентября они ударили по городу пятью крылатыми ракетами комплекса "Искандер К".

"Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", – написал глава ОВА.

Он добавил, что за сутки оккупанты также обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Удары РФ по Харькову

Напомним, в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы, оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

РФ ударила по Украине в ночь на воскресенье, 17 сентября. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Местные жители сообщали в соцсетях, что было как минимум четыре взрыва.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, чем именно оккупанты били ночью по Украине. По его словам, вероятнее всего это был тип ракет Х-1 или Х-555, а также дроны-камикадзе. Враг пытается комбинировать ракеты и дроны при нанесении ударов, а также пытается составлять самые сложные маршруты.

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