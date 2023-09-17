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У Шойгу создали новую ЧВК во главе с Суровикиным: в ВСУ раскрыли их планы

Андрей Ганчук
17 сентября 2023, 08:35 обновлено 17 сентября, 08:39
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ЧВК Минобороны оккупантов агрессора России будет конкурировать с группировкой, которую ранее создал директор республики Беларусь Александр Лукашенко.
Суровикин, ЧВК Вагнер
В новую ЧВК с Суровикиным Минобороны РФ собралась набрать "вагнеровцев" - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК Вагнер.

Как сообщает Центр национального сопротивления при силах Специальных операций ВСУ, в РФ создали новую частную военную компанию, руководителем которой станет генерал Сергей Суровикин, которого, по данным российских пропагандистов, уволили с должности главнокомандующего Военно-космическими силами. Самого Суровикина недавно заметили в Алжире.

По данным Центра, Минобороны России, под патронатом которого будет действовать ЧВК, уже отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны – Алжир, Мали и Судан.

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Также известно, что ведомство Шойгу попытается убедить как можно больше боевиков ЧВК Вагнер подписать контракты с Минобороны путем вхождения в новую группировку.

"Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "Гардсервисом" белорусского диктатора Александра Лукашенко и новой российской ЧВК под руководством Минобороны РФ", - подчеркнули в ЦНС.

Где сейчас Суровикин

Российский генерал, командующий ВКС РФ Сергей Суровикин перестал появляться на публике после неудавшегося мятежа Пригожина и ЧВК Вагнер. В конце июня британские журналисты Financial Times писали, что Суровикин задержан за связи с Пригожиным, а Путин начал чистку в рядах силовиков.

В августе американское издание Politico сообщило, что Суровикин отстранен от руководящей должности оккупантами России в Украине и находится под домашним арестом. По данным журналистов, официального расследования в отношении Суровикина не было.

Аналитики Института изучения войны 10 сентября опубликовали сведения, согласно которым Суровикина назначили главой Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ). Однако официальной информации не было.

Российское издание Коммерсант 15 сентября сообщило, что Суровикин приехал в Алжир вместе с представителями Минобороны РФ. Были опубликованы и соответствующие фото. Как предполагалось, Суровикина могут назначить на должность на восточном направлении.

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Минобороны РФ ЧВК Вагнер война России и Украины Сергей Суровикин
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