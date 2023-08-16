Где сейчас Суровикин: в Politico узнали о судьбе "сирийского мясника"

Решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет".

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Сергей Суровикин якобы отстранен от военного руководства и отправлен под домашний арест / Коллаж: Главред, фото: kommersant.ru, скриншот

Генерал армии РФ Сергей Суровикин, которого называют союзником главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, был отстранен от руководящей роли в захватнической войне в Украине. В настоящее время он находится под домашним арестом. Об этом пишет издание Politico.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который, как считается, ведет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом". Он не может покинуть квартиру, в которой находится, но его разрешено посещать нескольким его подчиненным.

Суровикин не появлялся на публике с момента так называемого похода "вагнеровцев" на Москву в июне 2023 года. Тогда распространились слухи о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

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"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его "забыли".

Решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет". Под человек, который должен принимать решения имеется в виду российский диктатор Владимира Путина.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конце концов может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении генерала Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе наемников Пригожина.

Куда пропал "сирийский мясник" Сергей Суровикин

Сергей Суровикин известен как "Генерал Армагеддон" и "сирийский мясник" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, писал, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием". По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.

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