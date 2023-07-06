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"Поломаны ребра": в Сети узнали, почему Суровикин не выходит на публику

Анна Ярославская
6 июля 2023, 12:01 обновлено 6 июля, 12:05
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Опального российского генерала якобы "допрашивали с пристрастием". Он до сих пор приходит в себя.
Суровикин, Путин
Путин еще не принял решение в отношении Суровикина, пишут в Сети / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Генерал армии РФ Сергей Суровикин, известный как "сирийский мясник", не появляется на публике после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По слухам, он арестован. Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, пишет, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием".

По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.

"Так, гематомы на лице уже практически прошли и при правильно наложенном гриме опального генерала можно демонстрировать публике. Однако президенту советуют ещё немного повременить, так как из-за трех поломанных рёбер у Суровикина скованы движения, а из-за травмы мышц седалищно-большеберцовой группы вследствие избиения он до сих пор не может сидеть. Но, как вариант, предлагают дать ему сильное обезболивающее", - говорится в сообщении.

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Путин якобы еще не принял решение в отношении Суровикина.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Telegram-канал Генерал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

Дочь Суровикина Вероника заявляла, что генерал находится на рабочем месте и с ним все хорошо.

Другие новости:

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