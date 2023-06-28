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"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2023, 23:46 обновлено 28 июня, 23:51
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Источники рассказали российским пропагандистам, что во время мятежа Суровикин выбрал сторону Пригожина.
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин арестован после мятежа Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, hatisyournameinsider.com

В Сети появились слухи о том, что после наступления Пригожина на Москву был арестован российский генерал Сергей Суровикин. Эту информацию сообщили два источника, которые близки к аппарату Минобороны РФ, сообщают российские пропагандисты из The Moscow Times.

Источники убеждены, что Суровикин выбрал сторону Пригожина в мятеже.

"Там история с ним была не "ОК" для власти ... В контексте Пригожина, видимо, он выбрал его сторону и его за яйца хватанули", - сказали источники.

видео дня

Стоит отметить, что официально эту информацию в Минобороны РФ не подтверждают. Также пока неизвестно, где именно удерживают Суровикина.

Источник пропагандистов подтверждает, что Суровикину все было известно заранее о том, что Пригожин планирует атаку на Москву.

"Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству", - сказал источник.

Сообщается, что российский генерал 3 дня не выходил на связь со своей семьей, не отвечает и его охрана.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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