Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

В РФ опальных и неэффективных командиров перемещают на периферийные должности, удаленные от Украины, не увольняя их из рядов ВКС РФ полностью.

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Сергей Суровикин назначен на новую должность / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, hatisyournameinsider.com

Бывший командующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин получил новую должность. Он возглавил Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), малоизвестные местные российские средства массовой информации 10 сентября сообщили, что Совет министров обороны СНГ единогласно проголосовал за назначение Суровикина председателем комитета противовоздушной обороны.

Отныне Суровикин якобы будет отвечать за надзор и функционирование объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

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Военные аналитики отметили, что известные и связанные с Кремлем российские СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина и не упоминали его после того, как президент России Владимир Путин уволил его с должности командующего ВКС.

"Переход Суровикина на руководящую должность в СНГ соответствует предыдущим моделям российского военного руководства, которое перемещает опальных и неэффективных командиров на периферийные должности, удаленные от Украины, не увольняя их из рядов российских вооруженных сил полностью", - отметили в ISW.

Куда пропал "сирийский мясник" Сергей Суровикин

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. Его называли союзником Евгения Пригожина и задержали после мятежа "вагнеровцев".

Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, писал, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием". По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.

4 сентября журналистка Ксения Собчак обнародовала фотографию, на которой изображен Суровикин в штатской одежде вместе с женой.

Издание The New York Times писало со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны РФ, что Суровикин был освобожден сразу после смерти Евгения Пригожина.

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