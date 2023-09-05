В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

Генерал армии РФ Сергей Суровикин, которого называли союзником главаря ЧВК "Вагнер" и задержали после мятежа "вагнеровцев", был освобожден. Это произошло сразу после смерти Евгения Пригожина. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны РФ.
По словам официальных лиц США, хотя генерал Суровикин освобожден из-под стражи, остается неясным, наложены ли на него какие-то ограничения, включая ограничение на передвижение.
Известно, что Суровикина освободили через несколько дней после гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в конце августа.
По словам источника в Минобороны, генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет.
Отметим, 4 сентября журналистка Ксения Собчак обнародовала фотографию, на которой изображен Суровикин в штатской одежде вместе с женой.
"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", – написала она в Telegram.
Куда пропал "сирийский мясник" Сергей Суровикин
Ранее издание The New York Time писало, что бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства.
Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.
Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, писал, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием". По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.
Смерть Пригожина в России
23 августа в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.
В России засекретили время и место захоронения главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.
В пресс-службе Пригожина сообщили, что похоронили его на Пороховское кладбище рядом с могилой отца. На церемонии присутствовали только родные и друзья. Воинских почестей Пригожину не оказывали.
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