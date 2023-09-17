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"В списке пленных": сын Колыхаева рассказал, что россияне готовы обменивать мэра Херсона

Юлия Куришко
17 сентября 2023, 20:49 обновлено 17 сентября, 20:49
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Российские оккупанты в июне 2022 года похитили городского голову Херсона.
'В списке пленных': сын Колыхаева рассказал, что россияне готовы обменивать мэра Херсона
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в плену / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева.

По словам сына Колыхаева, статус пленного официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", - отметил сын пленного городского головы, передает "Суспільне".

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Стоит добавить, что в июне 2022 года российские оккупанты похитили Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

Напомним, что Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненые. Из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера - военнослужащие рядового и сержантского состава.

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Среди российских оккупантов стремительно возросло количество желающих сдаться в плен Украине. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица.

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война в Украине военнопленные
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