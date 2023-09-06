Пережил плен и пытки 'ДНР': умер известный религиовед Игорь Козловский

Смерть историка подтвердил его сын и коллеги. У экс-пленника Кремля не выдержало сердце.

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Козловский пережил плен и пытки российских террористов / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ua.depositphoto

В возрасте 69 лет умер известный украинский общественный деятель, религиовед Игорь Козловский. В 2016-2017 годах он пережил плен пророссийских боевиков в ОРДО.

О смерти историка и писателя сообщила его коллега, сотрудница Института философии имени Г. С. Сковороды НАНУ Людмила Филиппович. Также печальную весть подтвердил его сын Александр.

По словам Александра, у отца не выдержало сердца.

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Кто такой Игорь Козловский

Игорь Козловский родом из Донецкой области. Автор более 50 научных книг и 200 статей; до оккупации Россией на малой родине занимался возрождением казацкого движения и традиций. С "приходом" РФ исследовал религиозную ситуацию на оккупированной территории.

Пророссийские боевики задержали Козловского в собственной квартире в январе 2016 года. Ученый был освобожден в рамках обмена в декабре 2017 года.

В плену историка подвергали пыткам. В мае 2016-го ученого "осудили" за якобы контакты с "запрещенными" организациями.

После освобождения занимался судьбами других пленников Кремля.

Имел множество наград, в том числе медаль Австрийского общества Альберта Швейцера и орден Королевского братства Святого Феотония.

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