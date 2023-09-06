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Стриж ВСУ ударил по "Тушкам" РФ: оккупанты признали атаки на военные аэродромы

Алексей Тесля
6 сентября 2023, 13:21 обновлено 6 сентября, 13:21
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Оккупанты жалуются на удары беспилотников UJ-22 Airborne и Стриж по военным аэродромам РФ.
Стриж, Ту-22
БПЛА атаковали военные самолеты РФ / Коллаж: Главред, Фото: fakty.com.ua, скриншот

В стране-агрессоре РФ на официальном уровне признали успехи атак украинских БПЛА, которые атаковали дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики на российских военных аэродромах.

Несмотря на то, что ранее в минобороны РФ отрицали удары по самолетам РФ, фактически признание содержится в документах о подозрении, о котором Следственный комитет РФ сообщил украинскому полковнику Сергею Бурденюку, командиру 383-го полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, пишет Defense Express.

Отметим, что россияне обвиняют его в организации нескольких "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство РФ, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и военнослужащие ВС РФ.

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Подробности ударов по военным аэродромам РФ

В частности, в РФ признали, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный осколочно-фугасной БЧ, таки долетел до российского аэродрома "Шайковка" и на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков провел успешный подрыв.

Кроме того, 5 декабря 2022 года со стороны Украины был использован советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе, который на аэродроме "Дягилево" нанес масштабный ущерб.

Российские силовики отмечают, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что дроны со взрывчаткой атаковали вражеские "Тушки". На аэродроме "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

Напомним, ранее страну-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

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