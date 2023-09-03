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Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видео

Алексей Тесля
3 сентября 2023, 09:24 обновлено 3 сентября, 09:32
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В плен ВСУ на Херсонщине попали не менее пяти российских оккупантов.
Томов
Майор РФ Юрий Томов в плену ВСУ/ Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В Сети появилось видео, как украинские военные в Херсонской области взяли в плен группу российских военных во главе с майором, командиром батальона разведчиков Юрием Томовым.

Оккупанты РФ попали в плен ВСУ еще в августе, однако недавно появились соответствующие кадры. Видео публикует Telegram-канал Supernova_plus.

На видео зафиксированы результаты удачной спецоперации ВСУ на левом берегу Херсона в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

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Отметим, что в плен ВСУ попали не менее пяти российских оккупантов. Пленным захватчикам связали руки и уложили лицом в землю.

Добавим, что на кадрах также можно заметить майора Томова.

Сотрите видео - ВСУ взяли в плен комбата Юрия Томова:

Screenshot
ВСУ взяли в плен разведчиков РФ / Скриншот

Ранее сообщалось, что спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян. Первых двух "заблудившихся" россиян снайперы взяли во время поиска позиций в районе Белогоровки.

Напомним, пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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ВСУ военнопленные Херсонская область война России и Украины
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