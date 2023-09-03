Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видео

В Сети появилось видео, как украинские военные в Херсонской области взяли в плен группу российских военных во главе с майором, командиром батальона разведчиков Юрием Томовым.
Оккупанты РФ попали в плен ВСУ еще в августе, однако недавно появились соответствующие кадры. Видео публикует Telegram-канал Supernova_plus.
На видео зафиксированы результаты удачной спецоперации ВСУ на левом берегу Херсона в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.
Отметим, что в плен ВСУ попали не менее пяти российских оккупантов. Пленным захватчикам связали руки и уложили лицом в землю.
Добавим, что на кадрах также можно заметить майора Томова.
Сотрите видео - ВСУ взяли в плен комбата Юрия Томова:
Ранее сообщалось, что спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян. Первых двух "заблудившихся" россиян снайперы взяли во время поиска позиций в районе Белогоровки.
Напомним, пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.
Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.
Больше новостей:
- В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионе
- Русские агрессоры ударили по херсонским коммунальщикам, погибли 2 людей - ОВА
- ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области - Нацгвардия