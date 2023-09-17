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Россия расширит цели для атак зимой: какие города окажутся под ударом

Яна Ставская
17 сентября 2023, 18:54 обновлено 17 сентября, 19:03
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По мнению экспертов, Россия не только не прекратит наносить удары по объектам энергетики, но напротив - расширит круг целей.
Россия расширит цели для атак зимой: какие города окажутся под ударом
РФ захочет расколоть украинское общество новыми ударами / Коллаж Главреда. Фото: Фокус Украина, Минобороны РФ

Российские оккупанты, скорее всего, расширят круг целей для ударов по материковой Украине зимой.

Как рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт Иван Ступак, речь идет не только об объектах энергетики, но и о газовой инфраструктуре, а также о топливных базах.

"Россияне могут расширить круг (целей - Главред) за счет газовой, топливной инфраструктуры. Будут пытаться находить запасы топлива, мазута для станций и для бытового потребления, ... водная инфраструктура", - сказал Ступак.

Кроме того, россияне могут попытаться расколоть украинское общество ударами по менее защищенным ПВО регионам.

"Могут сыграть следующим образом. Понятно, что ПВО в Украине не то, какое было в прошлом году. Мы понимаем, что усилится оно не везде. Мы прекрасно понимаем, что Кривой Рог защищен не так, как защищен Киев, или Львов... Вполне возможно, что сконцентрируются на каких-то слабых локациях, слабых регионах. Будут по ним бить, уничтожать инфраструктуру, чтобы посеять сомнение: "Понятно, что в столице жируют! Конечно, у них все хорошо, они прикрылись". Будут пробовать сыграть на настроениях, разрезать общество по линии: "У них все хорошо - они себя защитили, а у вас ничего нет, о вас все забыли", - добавил Ступак.

Другой военный аналитик Владислав Селезнев, в свою очередь, отметил, что РФ снова может попытаться атаковать логистические продовольственные хабы в надежде вызвать продовольственный кризис, но и атаковать объекты транспортной инфраструктуры.

"Будут бить по объектам транспортной инфраструктуры. Что это? Железнодорожные мосты через реки, крупные узловые станции, электроподстанции, которые обеспечивают электротягой ключевые магистрали", - объяснил Селезнев.

По его словам, оккупанты будут использовать в зимних атаках не только ракеты и дроны, но и агентурную разведку.

Удары РФ по Украине зимой

С октября 2022 года российские военные под командованием "генерала Армагеддона" Суровикина начали прицельно бить по объектам критической инфраструктуры. В ту пору РФ пыталась "заморозить" украинцев, устроив "блэкаут" всей системы. Однако все попытки врага провалились.

Весной и летом россияне скорее наносили комбинированные удары по разным объектам, в том числе военным, с расчетом на истощение ресурсов ПВО и возможностей ВСУ вести контрнаступление.

Кроме того, после выхода РФ с "зерновой сделки" заметно участились удары страны-агрессора по портовой инфраструктуре украинского Юга.

Эксперты не сомневаются, что осень захватчики вернуться к старой тактике терора гражданского населения, чтобы "блокануть" украинскую энергетическую систему. Отставка Суровикина на эти планы не повлияет.

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