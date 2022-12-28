Россияне запустили 'шахеды' по Украине, взрывы в ряде регионов: что известно

По всей Украине есть сбивание вражеских дронов. Под угрозой обстрелов – ряд украинских областей.

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Вечером 28 декабря российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Под угрозой обстрелов оказались ряд украинских областей.

Первым об угрозе запуска иранских дронов-камикадзе предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, по всей Украине есть сбивание вражеских дронов. Он сообщил, что около 22:00 мимо Первомайска в сторону Умани пролетело 2 "мопеда". На радаре их не было видно.

Кроме того, глава Николаевской ОВА заявил, что "Одесса под угрозой".

Взрывы также слышали на Днепропетровщине. По информации Воздушного командования "Восток", в Днепропетровской области подразделения воздушного командования уничтожили пять вражеских беспилотников. Вероятно, это "Шахеды".

Харьков также оказался под вражескими ударами. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью "Шахеда".

"Второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, "шахедом". Под прицелом один из объектов инфраструктуры", - написал Терехов в Telegram.

По информации "Суспільне", в Сумах и районе также прогремел взрыв. Местные власти просят не обсуждать подробности в соцсетях и дождаться официальной информации.

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