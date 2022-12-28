'Шахеды' будут мигом уничтожены: Федоров заинтриговал новостью о разработке БПЛА класса воздух-воздух

Украинские беспилотники смогут летать на расстояние от 3 до 10 километров и поражать вражеские цели.

Федоров заинтриговал новостью о разработке БПЛА класса воздух-воздух / УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Как отметил Федоров в интервью The Associated Press, в целом Украина уже закупила примерно 1400 беспилотников, большинство из которых предназначены для разведки. Кроме того, планируется производство собственных БПЛА для ударов по вражеским целям.

"Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится. Это будет следующий шаг в развитии технологий", - сказал Федоров.

По его словам, украинские беспилотники смогут летать на расстояние от 3 до 10 километров и поражать вражеские цели.

Глава Минцифры добавил, что впоследствии Украина будет проводить больше операций с ударными дронами. Также Федоров рассказал, что украинские специалисты уже разрабатывают дроны, но деталей этих разработок не назвал.

У Украины будет собственный БПЛА

Недавно руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев сообщал, что скоро Вооруженные силы Украины будут иметь на вооружении уникальный дрон-камикадзе с возможностью возврата. По состоянию на сегодня он уже практически готов и проходит испытания.

По его словам, разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет свои особенности. Эти БПЛА будут с возможностью возврата, то есть смогут атаковать вражеские цели несколько раз. Дальность полета БПЛА-1000 км. Вес боевой части - 75 кг.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров заявлял, что Соединенные Штаты Америки поставляют Украине беспилотники, которые похожи на иранские дроны-камикадзе. Поэтому ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, защитники могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, Украина имеет оружие, которое может достать не только до Энгельса, где уже второй раз прогремели взрывы, но и до Москвы. Он подчеркнул, что теперь действия россиян не будут безнаказанными, ОПК Украины наращивает ресурс по БПЛА и дальнобойным ракетным комплексам.

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