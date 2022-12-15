Боевой радиус дрона – 930 км: в Турции совершил первый полет ударный БПЛА Baykar Kızılelma

Компания Baykar провела первый полет ударного беспилотного летательного аппарата Kızılelma. БПЛА успешно взлетел и приземлился в Турции в учебно-испытательном центре. Беспилотник с реактивным двигателем может летать на расстоянии 930 километров.
Как сообщает CNN Türk, 14 декабря состоялся первый запуск беспилотника Baykar Kızılelma в воздух. Дрон взлетел в учебно-испытательном центре Akıncı в 14:59. Полет продлился 18 минут, аппарат приземлился в 15:17.
Кадры полета БПЛА опубликовал в своем Twitter-аккаунте технический директор, совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.
"Мы не могли больше держать его на земле. Он полетел! Спасибо нашему Господу", - пишет Байрактар.
Как известно, проект Bayraktar Kızılelma начали в 2021 году. БПЛА, бортовой номер которого TC-ÖZB, выпустили 14 ноября 2022 года и передали его в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı.
Испытания длились месяц. Первый полет беспилотника состоялся в рекордный срок – около года с начала проекта.
"Это была наша мечта с момента начала борьбы 20 лет назад. Путь, который мы начали с Bayraktar Mini UAV в 2004 году, дошел до Bayraktar Kızılelma", - отметил Сельчук Байрактар.
Технические характеристики Baykar Kızılelma
Максимальная скорость ударного БПЛА Baykar Kızılelma составит 900 км/ч. Крейсерская – 740 км/ч. Боевой радиус оценивается в 930 км. Рабочая высота – 10 668 м. Потолок – 12 000 м. Беспилотник способен нести 1,5 тысячи кг полезной нагрузки – речь идет о вооружении, приборах и других средствах. Без дозаправки в воздухе БПЛА может находиться приблизительно 5 часов.
Напомним, презентация нового беспилотника Baykar Kızılelma состоялась в Турции 30 августа. Дрон оснащен реактивным двигателем и искусственным интеллектом. Он может запускаться даже с палубы легкого авианосца. Baykar Kızılelma назвали будущим военной авиации.
Другие новости:
- Россия начала активно использовать иранские дроны: эксперт рассказал об опасности
- Вреда наделали обломки: в ОП рассказали о последствиях утренней атаки дронами на Киев
- ПВО сбила все дроны-камикадзе, которые Россия запустила по Украине – Зеленский