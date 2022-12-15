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Боевой радиус дрона – 930 км: в Турции совершил первый полет ударный БПЛА Baykar Kızılelma

15 декабря 2022, 08:53
Ударный дрон с реактивным двигателем Baykar Kızılelma может находиться в воздухе без дозаправки около 5 часов и нести около 1,5 тысяч кг вооружений и грузов.
Baykar Kızılelma
Первый полет ударного дрона Baykar Kızılelma / twitter.com/Selcuk

Компания Baykar провела первый полет ударного беспилотного летательного аппарата Kızılelma. БПЛА успешно взлетел и приземлился в Турции в учебно-испытательном центре. Беспилотник с реактивным двигателем может летать на расстоянии 930 километров.

Как сообщает CNN Türk, 14 декабря состоялся первый запуск беспилотника Baykar Kızılelma в воздух. Дрон взлетел в учебно-испытательном центре Akıncı в 14:59. Полет продлился 18 минут, аппарат приземлился в 15:17.

Кадры полета БПЛА опубликовал в своем Twitter-аккаунте технический директор, совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.

"Мы не могли больше держать его на земле. Он полетел! Спасибо нашему Господу", - пишет Байрактар.

Baykar Kızılelma
Baykar Kızılelma / twitter.com/Selcuk

Как известно, проект Bayraktar Kızılelma начали в 2021 году. БПЛА, бортовой номер которого TC-ÖZB, выпустили 14 ноября 2022 года и передали его в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı.

Испытания длились месяц. Первый полет беспилотника состоялся в рекордный срок – около года с начала проекта.

"Это была наша мечта с момента начала борьбы 20 лет назад. Путь, который мы начали с Bayraktar Mini UAV в 2004 году, дошел до Bayraktar Kızılelma", - отметил Сельчук Байрактар.

Технические характеристики Baykar Kızılelma

Максимальная скорость ударного БПЛА Baykar Kızılelma составит 900 км/ч. Крейсерская – 740 км/ч. Боевой радиус оценивается в 930 км. Рабочая высота – 10 668 м. Потолок – 12 000 м. Беспилотник способен нести 1,5 тысячи кг полезной нагрузки – речь идет о вооружении, приборах и других средствах. Без дозаправки в воздухе БПЛА может находиться приблизительно 5 часов.

Напомним, презентация нового беспилотника Baykar Kızılelma состоялась в Турции 30 августа. Дрон оснащен реактивным двигателем и искусственным интеллектом. Он может запускаться даже с палубы легкого авианосца. Baykar Kızılelma назвали будущим военной авиации.

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