Реактивный двигатель и искусственный интеллект: в Турции представили новую модель Bayraktar

Беспилотник Baykar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем / Скриншот YouTube-канал Ulusal Kanal

Компания Baykar Teknoloji показала новую модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Беспилотник оснащен реактивным двигателем и искусственным интеллектом. Аппарат может использоваться даже с палубы легкого авианосца.

Как сообщает агентство Анадолу, презентация нового реактивного сверхзвукового беспилотника Kızılelma (Красное яблоко) состоялась во вторник, 30 августа. Мероприятие проводилось в рамках авиакосмического фестиваля Teknofest Karadeniz в городе Самсун.

Технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар ​​акцентировал внимание на том, что такие беспилотники, как Bayraktar Kızılelma, это будущее военной авиации. БПЛА могут вести "агрессивное маневрирование", они обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Модель беспилотника оснащена рекативным двигателем. Bayraktar Kızılelma, чтобы организовать взлет, нужна лишь минимальная длина полосы. БПЛА может стартовать с палубы легкого авианосца.

Также известно, что Bayraktar Kızılelma – это сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотник с турбореактивным двигателем.

Дрон разработан турецкой оборонной компанией Baykar Makina в рамках проекта MIUS – боевого беспилотного авиакомплекса.

Беспилотники Bayraktar в Украине

Литва в июне всего за 3,5 дня собрала около 5 миллионов евро на беспилотник Bayraktar для Украины. В Анкаре решили отдать Киеву БПЛА бесплатно. Деньги пошли на боеприпасы к дрону и на помощь украинцам.

В конце июля компания Baykar приняла решение бесплатно отдать Украине БПЛ Bayraktar TB2, на который денежные средства были собраны в Польше. Компания прониклась солидарностью к полякам, которые поддерживают украинцев. Собранные 22,5 млн злотых пойдут на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар в августе еще раз подчеркнул, что компания ни за какие деньги не намерена поставлять России беспилотники Bayraktar. Он уточнил, что Baykar на стороне Украины и поддерживает украинский народ в борьбе с российской военной агрессией.

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