УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Реактивный двигатель и искусственный интеллект: в Турции представили новую модель Bayraktar

31 августа 2022, 11:29

Ударный дрон Baykar Kızılelma назвали будущим военной авиации.

дрон Baykar Kızılelma
Беспилотник Baykar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем / Скриншот YouTube-канал Ulusal Kanal

Компания Baykar Teknoloji показала новую модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Беспилотник оснащен реактивным двигателем и искусственным интеллектом. Аппарат может использоваться даже с палубы легкого авианосца.

Как сообщает агентство Анадолу, презентация нового реактивного сверхзвукового беспилотника Kızılelma (Красное яблоко) состоялась во вторник, 30 августа. Мероприятие проводилось в рамках авиакосмического фестиваля Teknofest Karadeniz в городе Самсун.

Технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар ​​акцентировал внимание на том, что такие беспилотники, как Bayraktar Kızılelma, это будущее военной авиации. БПЛА могут вести "агрессивное маневрирование", они обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Модель беспилотника оснащена рекативным двигателем. Bayraktar Kızılelma, чтобы организовать взлет, нужна лишь минимальная длина полосы. БПЛА может стартовать с палубы легкого авианосца.

Также известно, что Bayraktar Kızılelma – это сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотник с турбореактивным двигателем.

Дрон разработан турецкой оборонной компанией Baykar Makina в рамках проекта MIUS – боевого беспилотного авиакомплекса.

Беспилотники Bayraktar в Украине

Литва в июне всего за 3,5 дня собрала около 5 миллионов евро на беспилотник Bayraktar для Украины. В Анкаре решили отдать Киеву БПЛА бесплатно. Деньги пошли на боеприпасы к дрону и на помощь украинцам.

В конце июля компания Baykar приняла решение бесплатно отдать Украине БПЛ Bayraktar TB2, на который денежные средства были собраны в Польше. Компания прониклась солидарностью к полякам, которые поддерживают украинцев. Собранные 22,5 млн злотых пойдут на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар в августе еще раз подчеркнул, что компания ни за какие деньги не намерена поставлять России беспилотники Bayraktar. Он уточнил, что Baykar на стороне Украины и поддерживает украинский народ в борьбе с российской военной агрессией.

Другие новости:

новости Турции Bayraktar
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:36

"Поддерживает войну в Украине": россиянке отказали в аренде жилья в Грузии после ответа на вопрос

11:29

Реактивный двигатель и искусственный интеллект: в Турции представили новую модель BayraktarВидео

11:16

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

11:11

Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракетыВидео

10:48

Украинские военные ликвидировали оккупанта с опытом через 10 дней после его раненияВидео

Реклама
10:22

В Ватикане впервые назвали Россию агрессором: "война против Украины является варварской"Видео

10:21

ВСУ ударили дроном-камикадзе по военной базе РФ и разбили спецназ дагестанского отряда ЯстребВидео

10:14

РФ ночью ударила по Харькову, Никополю, Краматорску и Славянску: есть пострадавшие и разрушенияФотоВидео

09:59

ВСУ ликвидировали российского оккупанта с фамилией МясинВидео

09:23

Гауляйтер захваченной Запорожчины Балицкий заявил о "семейных обстоятельствах" и сбежал в КрымВидео

09:19

ВСУ отодвинули линию фронта на юге – разведка БританииВидео

08:55

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

08:31

В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар: пылает нефтебазаВидео

08:29

Войска РФ готовятся к боям за удержание Херсона и наступлению в Донецкой области – ISWВидео

08:13

Реальное стратегическое наступление ВСУ мы точно не пропустиммнение

08:00

Если Украина вернет Херсон, россиянам придется самим уйти с ЗАЭС - Геннадий Рябцев

07:57

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС из Киева – ReutersВидео

07:20

ВСУ разгромили 4 пункта управления россиян на юге: 117 оккупантов "пошли к Кобзону"Видео

06:40

В Харькове прямое попадание в жилой дом: есть пострадавшиеВидео

06:00

Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территорияхмнение

Реклама
05:53

Гороскоп на сентябрь-2022 для всех: Козерог будет нагружен, как ишак, а Деве повезет в любвиВидео

05:45

Армия Украины должна освободить свои земли и устроить военный разгром войск России – ЖдановВидео

04:30

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецы станут счастливчиками месяца

03:20

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

03:12

"А где шпагат?": Волочкову после поклонов в Госдуме высмеяли в Сети

02:40

Сильные морозы и постоянные ливни: синоптик предупредил об очень холодной осениВидео

02:05

Не контрнаступление, а "прощупывание": британский военный эксперт оценил бои ВСУ на Херсонщине

01:31

"На энергетическом этапе мы уже выиграли": Макс Гордеев рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

01:03

Рискуют нажить проблемы: 4 знака зодиака могут ждать неприятности в полнолуние 10 сентябряВидео

00:51

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

00:41

Квиткова продемонстрировала, как после долгой разлуки встретилась с Добрыниным

00:03

Анна Богдан сильно похудела и показала результат

30 августа, вторник
23:39

Лилия Ребрик показала подросших дочерей

23:30

Умер Михаил Горбачев: все подробностиВидео

23:19

Концерты Лободы в РФ: в России снова анонсируют свою несбыточную мечту

23:05

Гороскоп на сентябрь 2022 для Тельцов: большие траты, крепкая любовь и новая работаВидео

23:04

Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбойВидео

22:57

Тарас Тополя признался, почему покинул передовую и вернется ли туда

22:30

Делают как нацисты: Невзоров подметил интересный нюанс в действиях путинских оккупантов в Украине

22:24

"Вам пора бежать": Зеленский предупредил российских оккупантовВидео

Реклама
21:54

Никаких прогнозов и оценок действий ВСУ: в Минобороны обратились к экспертам с призывомВидео

21:52

"Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя": оккупант рассказал, что происходит на ХерсонщинеВидео

21:34

Красота с большой буквы: plus-size модель Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши

21:30

Приметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удачаВидео

21:05

Мост могут очень скоро уничтожить: таролог сделала прогноз о судьбе КрымаВидео

21:02

Звезда Женского Квартала похвасталась упругим бюстом в пиджаке на голое тело

20:39

Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

20:39

Русских отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и Левого берега Днепра – губернатор ХерсонщиныВидео

20:38

ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления: ключевые итоги 6 месяцев войнымнение

20:16

США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNNВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять