Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"

Компания Baykar не будет пр одавать России "Байрактары" / скриншот

Турецкая компания Baykar ни за какие деньги не станет поставлять российским оккупантам дроны Bayraktar.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью, опубликованном российской службой ВВС.

Он подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, которая очень несправедливо и агрессивно подвергается необоснованной атаке.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (Москве дроны). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", — сказал гендиректор Baykar.

Отметим, что турецкие беспилотники стали ночным кошмаром для российских оккупантов. Именно с их помощью в мае были уничтожены 2 российских катера типа "Раптор".

Также мы сообщали, что на Сумщине украинские защитники используя Байрактар уничтожили стоянку техники около 80 единиц (из них половина Град) возле села Пустовойтовка Роменского района.

Вблизи села Бишкинь уничтожено около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

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