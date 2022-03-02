Возмездие с неба: на Сумщине ударом Байрактара уничтожены десятки танков, Градов и БТР РФ

/ Baykardefence

Вечером, 1 марта, на Сумщине Вооруженные силы начали применять БПЛА Байрактар для уничтожение сил русских захватчиков.

Уже удалось обезвредить большое количество военной техники, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

По его данным, украинские защитники используя Байрактар обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина Град) возле села Пустовойтовка Роменского района.

Вблизи села Бишкинь уничтожено около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

О количестве ликвидированных российских захватчиков, находившихся в уничтоженных колоннах, данных пока нет.

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Ранее сообщалось, что в ходе упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа РФ.

В Северском районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, отмечается в сообщении.