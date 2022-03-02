"Покрошили" командиров оккупантов, сбили самолет и вертолет: ВСУ о потерях врага

ВС наносят бомбовые удары по скоплениям сил оккупантов / factmil.com

В ходе упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа РФ.

Об этом идет речь в сводке Главнокомандующего ВСУ, которая публикуется в Facebook Генштаба.

В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, отмечается в сообщении.

"Россия ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию. В прицеле российских оккупантов – мирные города", - говорится также в сообщении.

Генштаб отмечает, что "ВС Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для создания резерва. Враг утратил тактическую инициативу и снизил темпы продвижения".

Реклама

Вместе с тем за сутки, 1 марта, украинские военные силами противовоздушной обороны уничтожили по одному вертолету и самолету противника, нанесено четыре авиаудара по колоннам вражеской техники и другим целям, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны, а именно зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов. Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных Сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям", – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что российский агрессор нанес новые ракетно-бомбовые удары по украинским городам поздно вечером во вторник, 1 марта. Среди погибших - дети.