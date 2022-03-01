РФ нанесла новые ракетные удары по Украине: среди погибших - дети

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Российский агрессор нанес новые ракетно-бомбовые удары по украинским городам поздно вечером во вторник, 1 марта.

В частности, в результате ракетного удара по Житомиру пострадал жилой сектор, данные о пострадавших уточняются, пишет в телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

"Обстрел в Житомире. Удар по базе 95-й бригады десанта. После удара крылатой ракетой Калибр по базе 95 Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", - рассказал он.

После ракетного удара по базе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады горят жилые дома. Как сообщает мэр Сухомлин, досталось и больнице - выбиты окна и двери. Количество пострадавших уточняется.

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В ГСЧС уточнили, что 1 марта около 22:16 в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы.

Предварительно погибли два человека, травмированы три. В завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди.

"Только что говорил с мером Житомира Сергеем Сухомлиным. Русские подонки - ракетчики или лётчики промахнулись и попали не по военной базе, а по жилым домам - частному сектору. Уже на сейчас - четверо погибших. В том числе ребёнок", - пишет Геращенко.

Геращенко также сообщает, что "в Харькове нанесён ракетный удар по танковому училищу, что на улице Полтавский Шлях", где по предварительной информации сдетонировал наличный боезапас.

В соцсетях также сообщают об авиаударах под Киевом в Вишнёвом и Жулянах, а также в Белой Церкве, где горит военная площадка.

Кроме того, российские войска ударили крылатой ракетой "Калибр" по Чугуевскому аэродрому в Харьковской области.

Напомним, в результате удара по Киевской телебашне погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе 5 человек погибли и 5 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ГСЧС.