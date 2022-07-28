Компания Baykar бесплатно отдаст Украине беспилотник, на который собрали деньги в Польше

Компания Baykar бесплатно отдаст Украине беспилотник Bayraktar TB2 для защиты украинцами своей Родины / Reuters

Турецкая авиастроительная компания Baykar решила бесплатно передать Украине беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, на который были собраны деньги в Польше. Совет директоров компании проникся солидарностью поляков, которые собрали 22,5 млн злотых, и поддерживает защиту украинцами своей Родины. Деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от российской военной агрессии. Об этом заявил инициатор сбора денежных средств, журналист Славомир Сераковский.

Как сообщает Европейская правда, он опубликовал письмо от совета директоров компании Baykar, в котором турки выразили восхищение участием сотен тысяч поляков в сборе денег на военные нужды Украины.

Читайте такжеBayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли детали"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - отмечается в письме.

В частности, собранные 22,5 миллиона злотых, по согласованию с украинской и турецкой сторонами, направят на гуманитарную помощь украинцам, серьезно пострадавшим от войны.

Также Сераковский добавил, что удалось собрать даже больше денег, чем нужно. Дополнительные 1 800 000 злотых, и выручка с аукциона, перечислят в фонд ВСУ в Нацбанке Украины.

Сбор средств будет закрыт к концу недели, к этому времени сумма модет стать еще больше.

"Подводя итоги: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых (10,6 млн долларов США)", - подчеркнул Славомир Сераковский.

К слову, сбор денег на беспилотник Байрактар для Украины в Польше анонсировали еще 28 июня. Планировалось собрать деньги за месяц, но удалось справиться быстрее.

Литва собрала 5 млн евро на Bayraktar, а Baykar отдала его Украине бесплатно

Литовский журналист Андрюс Тапинас еще 28 мая инициировал сбор 5 миллионов евро, чтобы приобрести беспилотник Bayraktar для Украины. Деньги удалось собрать всего за 3,5 дня, тогда как ожидалось, что на это уйдет 3 недели.

"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - отметил Тапюнас.

Компания Baykar решила бесплатно отдать Украине дрон, на который в Литвае собирали деньги. Собранные средства отдали на боеприпасы для украинской армии и гуманитарные цели.

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