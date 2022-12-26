Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - Маломуж

Теперь действия россиян не будут безнаказанны, уверен генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Николай Маломуж, Кремль / УНИАН

Украина имеет оружие, которое может достать не только до Энгельса, где уже во второй раз раздались взрывы, но и до Москвы.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что теперь действия россиян не будут безнаказанны, ОПК Украины наращивает ресурс по БПЛА и дальнобойным ракетным комплексам.

"На сегодняшний день наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1000 км, и самое главное, это БПЛА (беспилотный летательный аппарат – ред.), которые действительно сегодня летят и до 600 км, и до 800 км, и до 1 200 км. Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше. Поэтому, ОПК Украины продолжает наращиваться этот ресурс", — подчеркнул генерал армии Украины.

Взрывы на аэродроме "Энгельс"

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря по российскому аэродрому "Энгельс", на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, раздались мощные взрывы.

Как сообщили в Минобороны страны-агрессора, на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков якобы трое российских оккупантов погибли. А самолеты, мол, не пострадали.

До того, 5 декабря, этот военный аэродром в Энгельсе уже был атакован. И именно тогда были повреждены несколько бомбардировщиков ТУ-95, с которых оккупанты запускали ракеты по мирным городам Украины. Кроме того, была атакована дронами и авиабаза "Дягилево" (Рязанская область).

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