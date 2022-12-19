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Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с Азова

19 декабря 2022, 18:32
Запуск дронов-камикадзе по Киеву осуществлялся с восточного побережья Азовского моря
Иранские дроны Shahed
РФ атакует Украину иранскими дронами Shahed / Telegram

Атака иранских дронов-камикадзе на Киев, которую РФ осуществила накануне, могла стать испытанием модернизированных Shahed-136, заявил эксперт Александр Коваленко.

Он также не исключил, что оккупанты тестировали одно из направлений прорыва украинской ПВО. Об этом эксперт пишет в Telegram.

"Запуск дронов-камикадзе осуществлялся с восточного побережья Азовского моря. Целью, очевидно, был именно Киев. Но, почему не с территории Беларуси, откуда подлет до Киева значительно меньший по времени и эффективность удара, на первый взгляд, должна быть выше... Или? Сегодня утром в Киеве было -9°, а ведь, казалось бы, в мороз топливная система Shahed-136 не работает эффективно и склонна к отказам? Получается, что это не так? На самом деле, так", — пояснил он.

Вместе с тем эксперт не исключил, что после получения новой партии дронов Россия начала не сразу их применение, а, вероятнее всего, модернизацию - подготовку к зимнему периоду.

"С учетом того, что за сегодня был уничтожен практически месячный потенциал производства Shahed-136 в Иране, при затратах ресурса на модернизацию, все эти рефлексии имеют весьма сомнительное КПД", — добавил Коваленко.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

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