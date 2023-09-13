Удары РФ по портам Украины: в Румынии нашли новые обломки рухнувшего дрона

В район падения обломков направлен вертолет ВВС Румынии со специализированной группой на борту.

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В Румынии нашли новые обломки беспилотников / Коллаж: Главред, Фото: @mae.romania, defence-ua.com

В Румынии в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча в среду были обнаружены части, возможно, беспилотных летательных аппаратов, разбросанные на площади в несколько десятков метров.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства обороны Румынии на официальном сайте.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии (авиабаза Когэлничану) в среду, 13 сентября, около 11:30 в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча обнаружил фрагменты, которые могли принадлежать беспилотнику. Фрагменты были разбросаны на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с процедурами, "в этот район был направлен второй вертолет ВВС Румынии 90-й авиационной базы из Отопени со специализированной группой на борту для проведения предварительных исследований на месте и сбора образцов, которые пройдут техническую экспертизу".

Что известно о падении в Румынии обломков дронов РФ

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что якобы ни одна из частей иранского дрона-камикадзе во время воздушной атаки РФ на одесские порты не падала на территории его страны. В то же время OSINT-исследователи наоборот нашли этому подтверждение.

Как известно, 4 сентября в МИД Украины заявили, что российские "шахеды" рухнули и взорвались на территории Румынии. Впоследствии в румынском Минобороны признали, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию во время обстрела Россией украинского порта на реке Дунай на границе Украины и Румынии.

9 сентября в Румынии в районе Плаура уезда Тулча были обнаружены фрагменты БпЛА, похожего на те, которые используются войсками РФ в войне против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинские военные имеют фотодоказательства удара по Румынии.

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