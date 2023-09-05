Падение 'Шахеда' в Румынии: президент страны сделал заявление

Падение "Шахеда" на территории Румынии уже подтверждено OSINT-сообществом.

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Бухарест до сих пор "не видит" иранских дронов / Коллаж Главреда. Фото: Скриншоты, Telegram Андрея Цаплиенко

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ни одна из частей иранского дрона-камикадзе во время воздушной атаки РФ на одесские порты не падала на территории его страны. В то же время OSINT-исследователи наоборот нашли этому подтверждение.

В своем выступлении Йоханнис подчеркнул, что войска ПВО страны полностью контролируют воздушное пространство, пишет Digi24.

Хоть он и подтвердил, что атаки России происходят непосредственно вблизи румынской границы.

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"Мы полностью контролируем наше национальное пространство, но да, мы волнуемся, потому что эти нападения происходят на очень близком расстоянии от румынской границы. Я могу вам сказать, что на территорию Румынии не падала ни одна из частей - ни (обломки) беспилотника, ни обломки любого другого устройства", - заявил Йоханнис.

По его словам, Румыния "начеку" любого развития событий и защищена НАТО.

"Я могу сказать то, что я уже говорил ранее: Румыния получает преимущества от чрезвычайно сильных гарантий безопасности (НАТО - Главред), сильнейших в нашей истории", - высказался Йоханнис.

Это произошло как раз во время, когда OSINT-исследователи геолоцировали снимок, на котором видна зона, куда, предположительно, упал иранский "Шахед" во время российской атаки на Украину.

Утверждается, что дрон и в самом деле упал на румынский берег реки.

twitter.com/GeoConfirmed

Падение БПЛА на территорию Румынии - главное

В ночь на 4 сентября иранский дрон-камикадзе во время российской атаки на Измаильский порт упал и сдетонировал на территорию Румынии.

В Румынии не спешили ни подтверждать, ни опровергать информацию. Впрочем, впоследствии падение "Шахеда" опровергли.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинские военные имеют фотодоказательства удара по Румынии.

Это не первое падение российских объектов на территорию стран членов НАТО. Падение дронов в Румынии фиксировалось, в частности, в начале августа. Тогда оккупанты тоже били по портовой инфраструктуре Одесской области.

По мнению руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, бездействие Запада в этом смысле "фактически развяжет руки стране-агрессору России, и она усилит свои провокации против стран НАТО на суше".

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