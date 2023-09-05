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Массовой экстрадиции не будет: стоит ли переживать мужчинам-укланистам - Вениславский

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2023, 21:16 обновлено 5 сентября, 21:28
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Постпред президента рассказал, что с юридической точки зрения нет такого понятия, как массовая экстрадиция.
Мобилизация
В Украину не будут массово экстрадировать мужчин-уклонистов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН и скриншот из видео

В Украину не будут массово экстрадировать мужчин из-за рубежа, которые уклонились от мобилизации. Об этом заявил представите президента в парламенте Федор Вениславский, сообщает Радио Свобода.

Он объяснил, что даже с юридической точки зрения нет процедуры массовой экстрадиции граждан. Подобные решения принимаются индивидуально.

"Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом", - сказал Вениславский.

видео дня

Он рассказал, что чаще всего мужчины незаконно выезжают из Украины, используя фальшивые документы.

"Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы - он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет", - объяснил Вениславский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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