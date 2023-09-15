Новая атака дронами: в Воздушных силах рассказали, почему беспилотники врага рыскали на Хмельнитчине

Спикер Вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне искали в Хмельницкой области.

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Как говорит Юрий Игнат, все 17 Shahed были сбиты по маршруту следования / коллаж Главред, фото mil.in.ua и скриншот

Российские окупанты утром в пятницу, 15 сентября, в который раз атаковали Украину беспилотниками. Враги запустили 17 БПЛА Shahed"=, двигавшихся в направлении Хмельнитчины, в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Офицер подтвердил, что оккупанты запустили дроны с аэродрома в Приморско-Ахтарске в русской глубинке. И все 17 Shahed были сбиты по маршруту следования.

"Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг, — ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — сказал Игнат.

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По словам офицера, враг на этот раз несколько поменял время атаки.

"Они обычно производят пуски с 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", —сказал Игнат.

Напомним, что в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области. Наталья Гуменюк сообщила, что россияне не могут смириться, что даже без зернового соглашения, которое они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.

Позднее Гуменюк отмечала, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Страна-агрессор Россия бьет беспилотниками преимущественно по портовой инфраструктуре в Одесской области. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Shahed".

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