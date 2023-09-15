УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новая атака дронами: в Воздушных силах рассказали, почему беспилотники врага рыскали на Хмельнитчине

Дмитрий Видоменко
15 сентября 2023, 11:03 обновлено 15 сентября, 11:06
72
Спикер Вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне искали в Хмельницкой области.
Игнат, шахед
Как говорит Юрий Игнат, все 17 Shahed были сбиты по маршруту следования / коллаж Главред, фото mil.in.ua и скриншот

Российские окупанты утром в пятницу, 15 сентября, в который раз атаковали Украину беспилотниками. Враги запустили 17 БПЛА Shahed"=, двигавшихся в направлении Хмельнитчины, в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Офицер подтвердил, что оккупанты запустили дроны с аэродрома в Приморско-Ахтарске в русской глубинке. И все 17 Shahed были сбиты по маршруту следования.

"Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг, — ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — сказал Игнат.

видео дня

По словам офицера, враг на этот раз несколько поменял время атаки.

"Они обычно производят пуски с 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", —сказал Игнат.

Напомним, что в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области. Наталья Гуменюк сообщила, что россияне не могут смириться, что даже без зернового соглашения, которое они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.

Позднее Гуменюк отмечала, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Страна-агрессор Россия бьет беспилотниками преимущественно по портовой инфраструктуре в Одесской области. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Shahed".

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Хмельницкого война России и Украины Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

10:56 Украина
СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

09:42 Украина
Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

09:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:03

Новая атака дронами: в Воздушных силах рассказали, почему беспилотники врага рыскали на Хмельнитчине

10:56

Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

10:21

Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН: названы даты

10:14

"Господи, Бабкин еще больше пробил дно": певца в Сети обвинили в плагиате текста для песни

09:42

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
09:26

Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

09:19

"Мне говорят стать на колени и облизать туфли власти": Назаров поглумился над "патриотами"-россиянамиВидео

09:18

Гороскоп на завтра 16 сентября 2023: Овнам - пора экономить, Близнецам - стресс

08:48

В Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ

Реклама
08:32

Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давномнение

08:21

Сколько придется заплатить за коммуналку в сезон: что произошло в Украине

08:06

Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

07:56

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:30

У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

06:48

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:22

Чего ожидать от договоренности РФ и КНДРмнение

05:50

Генерал СБУ назвал условие, при котором в России случится новый мятеж

04:36

"Украине придется работать": Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФВидео

04:05

Эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Путину

03:30

Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

Реклама
03:05

"Убьют или сбросят свои": Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

02:32

Как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки: 3 главных правила

02:10

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх КремляВидео

01:20

Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

01:15

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

14 сентября, четверг
23:54

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:29

Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

23:20

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

22:59

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

22:33

Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

22:19

Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

22:03

Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального экспертаФото

21:58

ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУРВидео

21:26

Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

21:20

Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

21:02

Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

21:02

"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленномуВидео

20:56

"Ослепить войска РФ": Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

20:17

20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

20:00

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

Реклама
19:35

"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

19:33

"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

19:10

Северная Корея вступает в войну на стороне агрессорамнение

19:06

"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

18:59

Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистовВидео

18:56

Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

18:55

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

18:42

Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

18:06

Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

17:53

Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять