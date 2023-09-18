На Бахмутском направлении ВСУ выбивают окупантов и закрепляются на новых позициях

Силы обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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ВСУ продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки продолжаются / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 92 ОМБр

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений с оккупантами. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области и наносят врагу значительные потери.

В утренней сводке Генштаба в Facebook сообщили, что с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в сообщении. видео дня

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Силы обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника", - отметили в сводке.

Напомним, что Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов. Российская оккупационная армия для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды. Технику сейчас старается максимально беречь.

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

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