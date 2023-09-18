'Быстро будут отправлять на фронт': эксперт рассказал о дефиците военных в РФ

Во время новой волны мобилизации Россия будет набирать мужчин, которые служили давным-давно, считает Жданов.

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Жданов рассказал о вооружении армии РФ / коллаж: Главред, фото: Главред, росСМИ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о запасе военных, техники в России и есть ли возможность мобилизовать большое количество людей.

Жданов напомнил, что 24 февраля 2022 года в Украину вторгалась профессиональная армия Российской Федерации, хорошо подготовленная, с контрактниками и минимальным количеством срочников.

"Затем Россия провела мобилизацию 350 тысяч человек (хотя, по некоторым оценкам, там набрали до 500 тысяч человек), и сейчас мы воюем с полупрофессиональной армией РФ. Все это оперативный резерв (резерв первой очереди), то есть это люди, которых особо не нужно было учить - их достаточно было одеть, вооружить и поставить в строй. Им нужна была минимальная подготовка, чтобы вспомнить основные навыки, и все, их можно было бросать на фронт. Это мы и видели - первые "мобики" оказались на фронте уже через две недели после мобилизации", - пояснил эксперт. видео дня

Он добавил, что во время новой волны мобилизации Россия будет набирать мужчин, которые служили давным-давно, по возрасту - второй или третьей категории, которые уже не так резво бегают.

"Вот мне сейчас 57 лет-какой из меня солдат? Да, у меня есть навыки, да, я умею стрелять, но наденьте на меня всю экипировку, я со стула не смогу встать. Возраст, возраст... Основная масса мобилизованных в РФ сейчас будет именно такая - 35-40 лет и более. И эту армию нужно еще обучить. Но нет, ее в кратчайшие сроки будут формировать, вооружать и отправлять на фронт", - отметил Жданов.

Также эксперт добавил, что Россия теряет в качестве военнослужащих, а Украина в качестве растет, но с другой - человеческого ресурса у России очень много.

"А у нас всего по минимуму: танков дали по минимуму, артиллерии дали по минимуму, по снарядам у нас до сих пор лимиты, ракет нет, авиации нет. Если все это дадут, тогда вопрос решится кардинально и быстро", - заявил он.

Напомним, что в Мариуполе при странных обстоятельствах самоликвидируются российские оккупанты. Во временно оккупированном Мариуполе загадочным образом самоликвидировались сразу 11 российских военных. Все захватчики якобы умерли от внезапной остановки сердца.

Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов. Сейчас российская армия для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды. Технику сейчас старается максимально беречь.

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