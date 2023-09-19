Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили 'по зубам'

Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 36 ОМБП

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки в течение минувших суток произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов по позициям ВСУ.

Как сообщили в Генштабе на странице в Facebook, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Также ВСУ проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении и на Бахмутском направлении.

"Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в сводке. видео дня

В утренней сводке от Генштаба сообщили, что Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но безуспешно.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Россияне проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В Генштабе сообщили об успешном поражении 2 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на востоке. В районе Бахмута силы обороны полностью разбили одни из наиболее подготовленных воинских частей оккупантов - 72, 31 и 83 бригады.

Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили. Силы обороны Украины заняли важный опорный пункт возле Клещиевки в районе Бахмута, боевики Кадырова вынуждены были бежать, рассказали партизаны Атеш.

На Купянском направлении прекратились бои, однако оккупанты применяют артиллерию и авиацию. На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.

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