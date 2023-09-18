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Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили – партизаны

Андрей Ганчук
18 сентября 2023, 17:18 обновлено 18 сентября, 17:30
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Силы обороны Украины заняли важный опорный пункт возле Клещеевки в районе Бахмута, боевики Кадырова вынуждены были бежать, рассказали партизаны Атеш.
ВСУ, Клещеевка
Боевики Кадырова потерпали удар и бежали в районе Клещеевки под натиском ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Кадыровское подразделение Ахмат понесло значительные потери на важном опорном пункте возле села Клещеевка под Бахмутом. Бойцы ВСУ выбили их оттуда, в результате чего оккупанты отступили. Об этом рассказали в украинском партизанском движении Атеш.

В своем Telegram-канале партизаны Атеш 18 сентября сообщили о том, что боевики Кадырова держали один из опорных пунктов возле Клещеевки на Бахмутском направлении. Украинские бойцы вступили с ними в бой и отбили объект.

"Кадыровское подразделение понесло существенные потери и отступило перед наступающими украинскими подразделениями. Их бегство позволило Силам обороны Украины занять важный опорный пункт непосредственно возле н. п. Клещеевка. Прикрывать бегство кадыровцев пришлось российским десантным подразделениям и мобилизованным", - сказали партизаны.

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Также указано, что боевики Кадырова снова показали низкий уровень боевой подготовки.

"Подразделение "Ахмат" в очередной раз продемонстрировало свою низкую боеспособность, о которой давно говорится в информпространстве. В этом непосредственно убедилось и наше движение. Интересно что ждет кадыровцев в случае гибели их хозяина, если (когда) это случиться", - добавили в Атеш и подчеркнули, что намерены "проактивно действовать в интересах освобождения Ичкерии и деколонизации РФ".

Ситуация под Бахмутом

15 сентября Генштаб в своей сводке сообщил, что ВСУ взяли под контроль Авдеевку под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжили свои наступательные действия в районе Клещеевки, где достигли определенных успехов.

Агрессор Россия стянула под Бахмут 52 тысячи войск, рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. По его словам, на всем восточном фронте враг сконцентрировал 150 тысяч оккупантов.

В ВСУ подтвердили освобождение села Клещеевка. Населенный пункт находится в 7 километров от оккупированного Бахмута.

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ВСУ кадыровцы Бахмут война России и Украины
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