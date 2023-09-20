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В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

Анна Ярославская
20 сентября 2023, 09:49 обновлено 20 сентября, 09:52
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Если россияне мобилизируют 700 тысяч человек, то Украине нужно понять, как на это реагировать.
Мобилизация в Украине и России
Если в РФ будут мобилизировать больше людей, то Украине нужно будет на это реагировать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

В Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

По его словам, если в РФ будут мобилизировать больше людей, то Украине нужно будет на это реагировать, передает ТСН.

"Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что нужно будет увеличивать ", — сказал парламентарий.

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Костенко не исключает, что страна-агрессор может активизировать свою мобилизацию уже в скором времени.

"Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", – отметил он.

Военный эксперт Петр Черник считает, что мобилизация в Украине "будет идти ровно так, как идет".

"Война качества против количества. Мобресурс Российской Федерации велик. Он официально исчисляется в пределах 1,5 миллиона человек. Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в топку этой войны россиян — столько он и бросит. Один из их депутатов недавно интересно высказался относительно них самих. Он сказал: "Сильное качество россиян в том, что они умеют массово умирать". Это правда. Выбора у нас нет. Не надо бояться этих страшных цифр – их надо понимать, с ними надо работать", - сказал Черник.

Эксперт добавил: "Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, которого еще не было в мире. Надо рассуждать, сколько боекомплекта, мотивации и мастерства нам нужно на поле боя, чтобы перемолоть врага. Справимся? Справимся. К величайшему сожалению, все затянется во времени. Вот и все".

Мобилизация в Украине

27 июля также стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября.

Согласно действующего законодательства, призываются на военную службу по мобилизации военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Главред писал, какие болезни дают освобождение от мобилизации.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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