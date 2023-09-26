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"Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ

Алина Дембицкая
26 сентября 2023, 15:47 обновлено 26 сентября, 15:47
Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ, отметили в СБУ.
взрыв
СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России почти каждый день расцветает новая "бавовна". Так, дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в СБУ, этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

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"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - отметили в СБУ.

'Бавовна' выходит на новый уровень: СБУ устроила 'блэкаут' в Курской области РФ - СМИ
СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ / Украинская правда

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

После этого в Курске отменили праздничный салют ко Дню города из-за яркого "поздравления" ВСУ. Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Однако позже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

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война в Украине Курск война России и Украины
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