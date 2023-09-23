Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск не выключал спутниковую связь Starlink над временно оккупированным Крымом, чтобы предотвратить атаку украинских надводных дронов на флот РФ в Севастополе. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The WarZone.
"Это правда, что ранее Илон Маск отключал свои продукты и услуги над Крымом. Но есть и другая сторона этой правды. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия (Starlink над Крымом - ред.)", - рассказал Буданов.
По его словам, после активации спутниковой связи над оккупированным полуостровом, не было никаких новых отключений. В то же время глава украинской разведки отметил, что именно благодаря Маску и его компании ВСУ имеют хорошую связь на фронте.
"Послушайте, Starlink является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в некоторой степени общается друг с другом, используя свои продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", - подчеркнул Буданов.
Скандал вокруг работы Starlink
Ранее из биографии миллиардера Илона Маска, которую написал американский журналист и писатель Уолтер Айзексон, стало известно, что Маск в 2022 году распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, и такими действиями сорвал операцию ВСУ против Черноморского флота страны-агрессора России.
Позже Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. Он подчеркнул, что такого указания он якобы не давал. Маск отметил в соцсети Х, что в районе Крыма Starlink не работала.
"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - заявил он.
В The Washington Post рассказали подробности ситуации и отметили, в результате срыва операции российские оккупанты захватили неповрежденные экземпляры украинских морских дронов.
Впоследствии стало известно, что в США требуют расследовать действия Маска с блокировкой Starlink в Украине. Конгресс должен гарантировать проведение внешней политики США правительством, а не одним миллиардером, считает сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен.
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