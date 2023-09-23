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"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

Алина Дембицкая
23 сентября 2023, 19:43 обновлено 23 сентября, 19:43
Арестович отметил, что перед Украиной стоит задача начать становиться как Израиль и Южная Корея.
Арестович, ВСУ
Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Острая фаза противостояния со страной-агрессором Россией может продлиться до 2035 года. Необязательно эта фаза будет связана с активными боевыми действиями, прекращение огня может наступить. Об этом заявил бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович на своем YouTube-канале.

По мнению Арестовича, война может закончится формально. Однако Россия будет отчаянно пытаться атаковать Украину на дипломатическом уровне, через спецслужбы, с помощью экономического и информационного фронта.

"Это я гарантирую, 101%, потому что судьба Российской империи без Украины не решаема", - подчеркнул экс-советник ОП.

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Как отметил Арестович, именно поэтому перед Украиной стоит задача начать становиться как Израиль и Южная Корея.

"Осажденную крепость мы уже имеем, а порядки внутри крепости пока не наводили. Когда у нас осажденная крепость будет осажденным цветущим садом, который очень динамично развивается, я думаю, что многие люди сделают выбор и выберут Украину", - подчеркнул он.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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