"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

После смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина наемники продолжают появляться на передовой в Украине. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.
По его словам, соглашение, заключенное для деэскалации кризиса, должно было отправить Пригожина и его бойцов в соседнюю Беларусь, но есть сообщения о передислокации бойцов Вагнера в Херсон.
"По некоторым направлениям, я не могу сказать, это Херсонская область, или наше направление, или еще где-то, они всплывают. Дело в том, что их значки появляются здесь и там – это было постоянно", - подчеркнул генерал.видео дня
Тарнавский заметил, что его люди обычно сообщали о присутствии "Вагнера" всякий раз, когда их враг начинал вести себя более компетентно.
"Мы подозреваем присутствие ЧВК "Вагнер", если видим сдерживание наших наступательных сил с привлечением категории военнослужащих, выполняющих эти задачи более нестандартно. Это заставляет думать, что это "Вагнер" появился", - пояснил он.
Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении военные не наблюдают "вагнеровцев", а относительно других участков, например Херсонщины, он информации не предоставил.
Напомним, ранее Главред рассказывал, что Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков "Вагнер". Ключевая задача группировки – противодействие различным "неблагоприятным" для правящего в Минске режима сценариям. Сама ЧВК Лукашенко базируется в Мариной горке Минской области – на базе бывшего центра специальной подготовки Динамо.
Также полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин даже с того света не дает покоя российскому диктатору Владимиру Путину. Популярность Пригожина растет даже после его смерти, в РФ массово создают мемориалы в его память в разных городах. В то же время ЧВК "Вагнера" может готовить новый бунт в стране-агрессоре России.
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