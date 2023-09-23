"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

На Таврическом направлении украинские военные пока не наблюдают "вагнеровцев", отметил Тарнавский.

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"Вагнеровцы" вернулись на фронт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram Тарнавский

После смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина наемники продолжают появляться на передовой в Украине. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

По его словам, соглашение, заключенное для деэскалации кризиса, должно было отправить Пригожина и его бойцов в соседнюю Беларусь, но есть сообщения о передислокации бойцов Вагнера в Херсон.

"По некоторым направлениям, я не могу сказать, это Херсонская область, или наше направление, или еще где-то, они всплывают. Дело в том, что их значки появляются здесь и там – это было постоянно", - подчеркнул генерал. видео дня

Тарнавский заметил, что его люди обычно сообщали о присутствии "Вагнера" всякий раз, когда их враг начинал вести себя более компетентно.

"Мы подозреваем присутствие ЧВК "Вагнер", если видим сдерживание наших наступательных сил с привлечением категории военнослужащих, выполняющих эти задачи более нестандартно. Это заставляет думать, что это "Вагнер" появился", - пояснил он.

Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении военные не наблюдают "вагнеровцев", а относительно других участков, например Херсонщины, он информации не предоставил.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков "Вагнер". Ключевая задача группировки – противодействие различным "неблагоприятным" для правящего в Минске режима сценариям. Сама ЧВК Лукашенко базируется в Мариной горке Минской области – на базе бывшего центра специальной подготовки Динамо.

Также полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин даже с того света не дает покоя российскому диктатору Владимиру Путину. Популярность Пригожина растет даже после его смерти, в РФ массово создают мемориалы в его память в разных городах. В то же время ЧВК "Вагнера" может готовить новый бунт в стране-агрессоре России.

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