ФСБ проверяет "силовую вотчину Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

В Кремле намерены консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии, пишут аналитики американского Института изучения войны.

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Росгвардию Золотова, которая близка к Путину, проверяют на причастность к мятежу Пригожина - ISW / Википедия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) страны-агрессора России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер. Якобы Росгвардия помогла Вагнеру спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что сотрудников Росгвардии проверяют на причастность к мятежу Пригожина, поскольку некоторые лица позволили вагнеровцам спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после подавления бунта.

"Неустановленный генерал по имени Роман контролировал хранение до четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнера" возле полигона Росгвардии в районе Казачьего сословия", - отмечается в сообщении.

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Также аналитики акцентировали внимание на том, что после бунта Пригожина Москва собирается сделать Росгвардию базовой структурой для всей силовой вертикали. Структура уже получила тяжелую боевую технику.

"Министерство обороны России объявило 27 июня о подготовке к передаче тяжелой военной техники "Вагнера" неопределенным подразделениям российских войск в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Росгвардия в России

Росгвардия – структура под патронатом Путина, но не конкурент ФСБ и Минобороны РФ, считает бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун. По его словам, Росгвардия получает усиленное финансирование из-за возможной близости ее руководителя Виктора Золотова к Путину.

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь", считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Как прогнозирует чиновник, Росгвардия развернет оружие против Кремля.

В конце июля Росгвардия провела крупные учения. Они отрабатывали подавление бунтов во время всеобщей мобилизации среди граждан и их семей и заход в Беларусь.

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