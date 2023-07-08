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Под патронатом Путина, но не конкурент ФСБ и МО: генерал рассказал о Росгвардии

Андрей Ганчук
8 июля 2023, 04:40
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Войска Росгвардии страны-агрессора России потеряли в ходе войны против Украины около 10 тысяч бойцов, рассказал бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.
Путин, Золотов
Росгвардия получает усиленное финансирование из-за якобы близости Золотова к Путину - генерал СБУ / Википедия

Среди силовых структур в стране-оккупанте России на ключевых позициях Минобороны, военная разведка и ФСБ. Конкурентоспособность Росгвардии обусловлена лишь усиленным финансированием, которое налажено якобы из-за близости ее главы Виктора Золотова к президенту Владимиру Путину. В Украине войска Росгвардии находятся на 3-4-й линиях обороны и потеряли около 10 тысяч своих бойцов. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Росгвардия в России является своего рода уникальной структурой. Она получает усиленное финансирования из-за возможной близости Золотова к Путину. На фронте в Украине ее оккупанты особо не воюют.

"Росгвардия вышла из системы МВД. Конкурентоспособность Росгвардии обусловлена лишь усиленным финансированием, которое налажено благодаря якобы близости ее руководителя Золотова к телу президента Путина. МВД осталось вообще на обочине. Формирования Росгвардии находятся на 3-4-й линии, не лезут на фронт и активно контактируют с кадыровцами. Это уникальная структура, у которой есть определенные преференции. Там легко раздают воинские звания, вследствие чего появляются 30-летние генералы", - отметил Ягун.

Также он отметил, что войска Росгвардии на войне против Украины потеряли около 10 тысяч бойцов. Подавляющее большинство из них ехали захватывать Киев.

"Во время войны Росгвардия себя никоим образом не проявила. Структура потеряла значительное количество бойцов – подразделение, которое не должно было быть на передовой, потеряло примерно 10 тысяч бойцов. Подавляющее большинство из них те, которые приехали на парад в Киев, но не смогли доехать до Крещатика", - добавил генерал.

Также бывший замглавы СБУ уточнил, что решающие роли в РФ закреплены за Минобороны оккупантов, военной разведкой и ФСБ. Остальные структуры выполняют лишь вспомогательные функции.

"Я бы не говорил о том, что у Росгвардии есть значительное влияние в России. На первом плане все-таки Министерство обороны, военная разведка и ФСБ. Остальные – вспомогательные структуры. Впрочем, свою роль Росгвардия должна была бы сыграть в случае устранения беспорядков, что является ее прямой компетенцией", - подчеркнул Виктор Ягун.

Ранее генерал-майор запаса Виктор Ягун сделал прогноз, согласно которому в России в случае исчезновения Владимира Путину в Кремле сделают ставку на секретаря Совбеза Николая Патрушева. Впрочем, по мнению генерала, способности Патрушева как публичного политика вызывают сомнения.

Также Виктор Ягун рассказал, что за Пригожиным стоит, в том числе, бывший охранник Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По мнению генерала, он может знать тайны Путина, которые глава Кремля не хотел бы афишировать.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, зачем Кремлю Росгвардия:

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