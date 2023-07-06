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"Он знает тайны Путина": генерал-майор сказал, кто стоит за Пригожиным

Алёна Воронина
6 июля 2023, 15:38 обновлено 6 июля, 15:38
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За Пригожиным стоит бывший "адъютант" Путина, знающий такие тайны, которые российский диктатор не хотел бы увидеть в публичной плоскости.
Евгений Пригожин, Владимир Путин, Виктор Ягун
Генерал-майор Ягун сказал, кто стоит за Пригожиным/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Ягун

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин не является самостоятельной фигурой. За ним стоят другие люди, и в первую очередь это губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Демин является серьезным человеком, который знает много секретов российского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Можем четко сказать, что за Пригожиным стоит, в первую очередь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Это бывший адъютант Путина – очень серьезный человек, который, наверное, знает такие тайны, которые Путин не хотел бы увидеть в публичной плоскости. С помощью компромата власть держат в определенных рамках. И Москва сейчас начнет или ликвидировать, или устранять этих людей от информационных и нефтяных потоков", – сказал Ягун.

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Он отметил, что люди, стоящие за Пригожиным, могли в разгар мятежа договориться с другими башнями Кремля об остановке бунта вагнеровцев, но их договоренность невероятно шаткая.

Также генерал-майор запаса отметил, что Алексей Дюмин может пытаться стать министром обороны в стране-агрессоре России.

"Должность министра обороны РФ является для Дюмина лучшим вариантом. Потому что тогда он сможет гарантированно использовать свои возможности. Устранять Путина намерения нет, потому что он устраивает. Это другим башням Кремля, которым нужен выход на оперативное пространство российской политики, требуется исчезновение Путина. Бывший охранник Путина Дюмин не позволит этого сделать", – отметил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Возможны ли новые беспорядки в РФ

Украинский политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев отмечал, что продолжительность пребывания Путина у власти в России зависит от того, какие будут сделаны выводы после военного мятежа Пригожина. Уже следующий, 2024-год, может стать для него последним в Кремле, поскольку верхушки способна решиться на смену главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил прогноз, что война России в Украине и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что из состава страны-агрессора выйдет часть республик, а именно – Сибирь, Кубань и Кавказ.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко отмечал, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может повторить военный мятеж в стране-агрессоре РФ. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

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