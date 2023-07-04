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Пригожин может повторить мятеж и поход на Москву - российский оппозиционер

Анна Ярославская
4 июля 2023, 11:43 обновлено 4 июля, 11:56
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Сначала Пригожину придется добиться релокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь, доукомплектовать ее и решить вопрос с финансированием.
Евгений Пригожин, Игорь Яковенко
Игорь Яковенко считает, что Пригожин может повторить военный мятеж в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook Игорь Яковенко

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может повторить военный мятеж в стране-агрессоре РФ. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление. Такое мнение озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, сначала Пригожину придется добиться релокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь, доукомплектовать ее и решить вопрос с финансированием.

Яковенко отметил, что для подготовки нового наступления Пригожину понадобится время.

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"Ни в коем случае Лукашенко не может содержать ЧВК "Вагнер" в таких объемах, с таким объемом финансирования. Поэтому вопрос похода на Москву "Вагнера" – это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Для этого должны созреть условия", – отмечает политик.

Яковенко считает, что сейчас прямое устранение лидера "вагнеровцев" вряд ли на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Если речь не идет об элементарном киллерстве. Нашлось бы достаточное количество людей в вооруженных силах, которые были бы готовы выполнить этот приказ? Все-таки они довольно долго воевали бок о бок, поэтому здесь больше вопросов", — сказал Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Тем временем Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, пишет, что Пригожин "в рамках договорённостей свободно перемещается по России".

"Решает дела в Санкт-Петербурге и Москве. Пока достичь каких-то компромиссов по международной деятельности ЧВК Вагнера, которая до сих пор остаётся под контролем Пригожина, не удалось. Пригожин настаивает на том, что и дальше будет вести эффективно работу в этом направлении, а любые попытки ему помешать, он будет рассматривать как срыв договорённостей", - говорится в сообщении.

Также Генерал СВР отмечает, что Пригожин активно выводит средства в Беларусь.

По данным канала, Пригожин является хранителем достаточного количества тайн Путина, что "дает ему практически гарантированный иммунитет на недолгое время".

Военный мятеж Пригожина и чистки в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

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